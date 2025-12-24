Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun, çocukların sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Drama Eğitimi Programı devam ediyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun, çocukların sanatsal ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 7-17 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik düzenlediği Drama Eğitimi Programı yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Toplam 75 öğrencinin katılımıyla 13 Ekim tarihinde başlayan eğitimler, haftanın 5 günü düzenli olarak sürüyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen program, öğrencilerin yaş grupları ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak planlandı. Program kapsamında öğrencilere, yaratıcı drama, doğaçlama ve rol oynama teknikleri, beden dili ve sesin doğru kullanımı, duygu farkındalığı, kendini ifade etme becerileri, özgüven geliştirme, etkili iletişim ve grup içi uyum çalışmaları gibi birçok başlıkta eğitim veriliyor.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamada, drama eğitiminin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekilerek, 'Drama dersleri sayesinde öğrenciler, kendilerini daha rahat ifade edebilme, özgüven kazanma ve hayal güçlerini geliştirme fırsatı buluyor. Eğitim süreci boyunca bireysel gelişimin yanı sıra ekip çalışması da desteklenerek; disiplinli, güvenli ve aynı zamanda eğlenceli bir eğitim ortamı oluşturuldu. Çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimine önemli katkılar sunan Drama Eğitimi Programımız 18 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek' denildi.