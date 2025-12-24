Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 25. Sanat Sezonu'na çocukların hayal gücünü harekete geçirecek renkli bir oyunla devam etti. Minik seyirciler, 'Bisküvi Adam' isimli tiyatro oyununun prömiyerinde kahkahalarla dolu bir maceraya ortak oldu. Küçük hanımlar ve küçük beyleri prömiyerde buluşturan Mersin Şehir Tiyatrosu ekibi, minik ellerden büyük alkış aldı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, her sezonda olduğu gibi bu sezonda da minik seyircilerin gönüllerine dokunmaya ve yüzlerinde tebessüm olmaya devam etti. Mersin Şehir Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Bisküvi Adam' isimli tiyatro oyunu; renkli dünyası, neşeli karakterleri ve eğlenceli anlatımıyla çocuklara unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen oyunu, 6 yaş ve üzeri çocuklar izledi. Mersin'deki okullardan gelen ve salonu dolduran minikler keyifli bir gün geçirip, sanatla buluşmanın mutluluğuna vardı. Oyunu minik seyircilerle birlikte Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger de izledi.

'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında Mersin'deki okulları salonlara getiren ve Belediye Ana Hizmet Binası'nda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Sahnesi'nde de çocukları tiyatro ile buluşturan Büyükşehir; bu kapsamda şimdiye kadar 269 seans ile toplam 48 bin 321 çocuğa ulaştı.

Erdönmez: 'Bu oyunu, küçük hanımlar ve küçük beylerle buluşturduğumuz için mutluyuz'

Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez prömiyer hakkındaki değerlendirmesinde; 'Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak 25. Sanat Sezonumuzda, David Wood'un yazmış olduğu ve Esin Eden'in çevirisiyle dilimize kazandırılan Bisküvi Adam'ın prömiyerini, benim yönetimimde gerçekleştirdik. Bugünün bizim için ayrı bir önemi vardı. Çünkü bu oyunun prömiyerini, yıllardır devam ettirdiğimiz 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında gerçekleştiriyoruz. 25. Sanat Sezonumuzda büyük bir prodüksiyon olan çocuk oyunumuzu, küçük hanımlar ve küçük beylerle buluşturduğumuz için de çok mutluyuz' dedi.