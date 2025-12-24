Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Bakırköy'de anıldı. Bakırköy Belediyesi Kent Lokantası'nda sunulan yemekler, merhume Durbay hayrına vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, vatandaşlara yemek dağıttı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi Kent Lokantası bu kez geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına ücretsiz hizmet verdi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, vatandaşlara ücretsiz yemek ikramında bulundu. Kent Lokantası'na gelen yurttaşlar, bu anlamlı organizasyon için Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür ederek, merhum Başkan Gülşah Durbay ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Vatandaşlar, Durbay'ın halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumda bıraktığı izleri saygıyla andıklarını ifade etti.

'ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Merhume Başkan Durbay için baş sağlığı dileklerini paylaşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Güler yüzlü, inançlı ve mücadeleci bir yol arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Genç yaşta aramızdan ayrılan Gülşah Başkanımız hem partide hem de Manisa'da çok sevilen bir isimdi. Biz de adını ve anısını Bakırköy'de yaşatmak için Kent Lokantası'nda bir araya geldik. Tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Gülşah Başkanımızı asla unutmayacağız' dedi.