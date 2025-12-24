Türkiye gastronomi dünyasının en köklü organizasyonlarından biri olan 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, 17–20 Aralık 2025 tarihleri arasında Bahçelievler Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi; Dört gün boyunca yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi ağırlayan organizasyonda, 30’dan fazla ülkeden 1.500 yarışmacı şef, 70’in üzerinde kategoride kıyasıya mücadele etti.

Genç şefler ve ustalar kıyasıya mücadele etti



Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen organizasyon, dünyanın dört bir yanından şefleri, gastronomi profesyonellerini ve sektör temsilcilerini İstanbul’da buluştururken; Türk mutfağının uluslararası gastronomi sahnesindeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD’den Fransa’ya, Güney Kore’den İtalya’ya, Azerbaycan’dan Brezilya’ya kadar 30’dan fazla ülkeden katılımcının yer aldığı organizasyonda, Türk ve dünya mutfaklarının en seçkin örnekleri sergilendi; genç şefler ve ustalar 70’in üzerinde kategoride kıyasıya mücadele etti. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, yalnızca bir yarışma organizasyonu olmanın ötesinde; gastronomi, kültür, turizm ve mesleki gelişimi aynı çatı altında buluşturan çok katmanlı bir platform olarak öne çıktı.





Bayram Özrek: “Türk mutfağının marka değerini ve standartlarını yükseltiyoruz”

Dünya gastronomi sahnesinde mutfağın artık yalnızca lezzetle değil; kültürel kimlik, teknik disiplin, sürdürülebilirlik ve profesyonel standartlar üzerinden değerlendirildiğine dikkat çeken Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nin bu dönüşümde stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Özrek değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Türk mutfağı; tarihi, coğrafi çeşitliliği ve kültürel birikimiyle dünyanın en zengin mutfaklarından biri. Ancak bu zenginliğin uluslararası alanda kalıcı ve güçlü bir karşılık bulabilmesi, mutfağımızın doğru standartlarla, tutarlı bir anlatıyla ve profesyonel bir sistemle temsil edilmesine bağlı.

22’ncisini düzenlediğimiz Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Türk mutfağını yalnızca tarifleriyle değil; tekniği, disiplini ve kalite anlayışıyla dünya sahnesine taşıyan önemli bir platform. Amacımız, Türk mutfağının marka değerini yükseltirken, uluslararası ölçekte kabul gören standartlarla daha sürdürülebilir bir temsil modeli oluşturmak.”

Özrek ayrıca, genç şeflerin bu vizyonun merkezinde yer aldığını belirterek, eğitimli, donanımlı ve uluslararası standartlarda yetişmiş şeflerin, Türk mutfağının küresel algısını güçlendiren en önemli unsur olduğuna dikkat çekti.





“Genç şefler için gerçek bir uluslararası vitrin”

Bayram Özrek, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nin genç şefler için yalnızca bir yarışma alanı değil, uluslararası mutfak kültürüyle birebir temas kurabilecekleri stratejik bir gelişim platformu olduğunu vurguladı. Özrek, bu tür organizasyonların genç şeflere teknik yeterlilik kazandırmanın yanı sıra; disiplin, vizyon ve mesleki duruş açısından da önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.

Özrek değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Bugün dünya mutfakları, yetiştirdikleri şeflerle konuşuluyor. Genç şeflerimizi uluslararası standartlarla, doğru eğitimle ve gerçek sahnelerde yetiştirdiğimizde; Türk mutfağının anlatısı da doğal olarak güçleniyor. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, bu anlamda Türk mutfağının geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım. Buradan yetişen şefler, yalnızca mutfaklarda değil; Türk mutfağının küresel temsilinde de söz sahibi olacak.”

Ödüller sahiplerini buldu, Türk şefler sunumlarıyla kendilerine hayran bıraktı!

Festival kapsamında gerçekleştirilen bireysel ve ekip yarışmalarında, pratik ve display kategorilerinde yarışan şefler; teknik yeterlilik, yaratıcılık, hijyen, sunum ve lezzet kriterleri doğrultusunda titizlikle değerlendirildi. Sergilenen sunumlar ve yüksek teknik seviye, uluslararası jüri ve izleyicilerden büyük beğeni aldı. Ödül alan şefler, uluslararası arenada Türk mutfağını ve ülkelerini başarıyla temsil ederken; özellikle genç şeflerin elde ettiği dereceler, Türk mutfağının geleceği adına umut verdi.

22 yılı aşkın süredir aralıksız olarak düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, gastronomi turizmine sağladığı katkının yanı sıra; ülkeler arası kültürel etkileşimi güçlendiren ve İstanbul’u uluslararası gastronomi buluşmalarının önemli merkezlerinden biri haline getiren prestijli bir organizasyon olma özelliğini sürdürüyor.

Festival; sektör temsilcileri, markalar, eğitim kurumları ve genç şefler arasında kurulan iş birlikleriyle, Türk mutfağının küresel ölçekte daha güçlü, daha görünür ve daha sürdürülebilir bir konuma taşınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

FESTİVALDE NELER OLUYOR

Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Hakkında: Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, 2004 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olarak gastronomi dünyasında önemli bir yere sahiptir. Organizasyon; genç şeflere uluslararası düzeyde yarışma imkânı sunarken, Türk mutfağının dünya mutfağı ile buluşmasına ve küresel ölçekte tanıtılmasına katkı sağlamaktadır.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, yalnızca Türkiye’nin değil, dünya genelinde de sayılı gastronomi yarışma ve festival organizasyonları arasında yer almaktadır. Türk mutfağının kültürel mirasını korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen organizasyon, aynı zamanda Türkiye’yi gastronomi alanında uluslararası bir buluşma ve referans merkezi haline getirmeyi amaçlamaktadır.

TAŞFED Hakkında: Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED), 16 Ekim 2006 tarihinde Türkiye’de aşçılık ve yemek kültürü alanında faaliyet gösteren meslek örgütlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Türk mutfağının ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, aşçılık mesleğinin gelişimi ve mesleki standartların yükseltilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bünyesinde 20’nin üzerinde dernek ve binlerce profesyonel şefi barındıran TAŞFED, Türkiye gastronomi dünyasının en yetkin ve kapsayıcı çatı kuruluşlarından biridir. Federasyon, aşçılık mesleğinin saygınlığını korumayı, mesleğin çağın gerekliliklerine uygun şekilde gelişmesini sağlamayı ve genç şeflerin uluslararası standartlarda yetişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Federasyon; ulusal ve uluslararası yarışmalar, eğitim programları, sertifikasyon çalışmaları, gastronomi festivalleri ve mesleki organizasyonlar aracılığıyla Türk mutfağının dünya mutfağıyla entegrasyonuna katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda üniversiteler, meslek okulları ve sektör paydaşlarıyla iş birlikleri yürüterek genç şeflerin eğitimine ve kariyer gelişimine destek olmaktadır.