Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi ile dönüşüm sürecini başlattı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son üç ayda 6.1 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem ve15 bini aşkın artçı depremle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kenti depreme dirençli hale getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı.

'Yol haritamızı belirledik. Tüm önlemleri bilimin ışığında gerçekleştiriyoruz' diyen Akın'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurduğu Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı vakit kaybetmeden aktif çalışmalarına başladı. İlk kentsel dönüşüm alanını belirleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uzman görüşlerinden yararlanarak binaların hızlı taramasını da kısa sürede tamamlamaya başladı.

Vatandaşlarda deprem bilincini artırmak ve bina yenilenmesini teşvik etmek amacıyla Adnan Menderes Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi hizmete açıldı. TÜBİTAK ile yapılan ortak çalışma kapsamında Türkiye'de ilk defa Balıkesir'de fay hareketliliği analizleri yapılmaya başlandı.

AKIN: 'KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK'

Depremin sürekli kendini hatırlattığını ve depreme dirençli kent oluşturmak için tüm çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyen Başkan Akın, 'Deprem kendini sürekli hatırlatıyor ve bizim kaybedecek zamanımız yok. Balıkesir'imiz deprem riski yüksek iller arasında yer alıyor. Ne yazık ki yıllardır tedbir alınmamış. Bu konuda da elimizi taşın altına koyuyoruz. Biz Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonunda yoğun bir çalışma sürecine girdik. Bu çalışmaları ben yakından takip ediyorum. TÜBİTAK, İnşaat Mühendisleri Odası gibi alanın uzmanlarıyla iş birliği halinde; yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomi bileşenleri çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' şeklinde konuştu.