Yeni yılın ilk günlerinde başlattığı ziyaretlerini sürdüren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Küçükköy Çarşısı ve Sarımsaklı'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

BALIKESİR (İGFA) - Çarşılarda mekanları ziyaret eden Başkan Mesut Ergin, hemşehrileriyle sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Ziyaretler sırasında esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Mesut Ergin misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Güleryüzleri ve samimi sohbetleriyle bizleri karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' dedi.