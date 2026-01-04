Batman'ın Gercüş ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na ait helikopterle hızla hastaneye ulaştırıldı.
ANKARA (İGFA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde rahatsızlanan ve beyin kanaması şüphesi bulunan bir vatandaş, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.
Olay yerine Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına ait helikopter gönderildi. Helikopterle kısa sürede bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, vatandaşımızı güvenli bir şekilde helikoptere aldı ve hastaneye ulaştırdı.
Jandarma ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde vatandaş, gerekli sağlık hizmetine zamanında kavuşmuş oldu.
Operasyonun videosu Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılarak, kamuoyuna gösterildi.