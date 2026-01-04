Bunlar da ilginizi çekebilir

Operasyonun videosu Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılarak, kamuoyuna gösterildi.

Jandarma ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde vatandaş, gerekli sağlık hizmetine zamanında kavuşmuş oldu.

Olay yerine Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına ait helikopter gönderildi. Helikopterle kısa sürede bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, vatandaşımızı güvenli bir şekilde helikoptere aldı ve hastaneye ulaştırdı.

ANKARA (İGFA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde rahatsızlanan ve beyin kanaması şüphesi bulunan bir vatandaş, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na ait helikopterle hızla hastaneye ulaştırıldı.

