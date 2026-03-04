8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Efes Selçuk Belediyesi ile Efes Selçuk Kadın Platformu ve Selçuk Kent Konseyi iş birliğiyle 6-8 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle kadınlar bir araya gelecek.

İZMİR (İGFA) - 6-8 Mart tarihleri arasında Ahmet Ferahlı Parkı'nda kurulacak Kadın Emeği Pazarında emekçi kadınlar kendi ürettikleri el emeği ürünlerinin satışını yapacak.

Üç gün boyunca kadınların çeşitli el emeği ürünlerini satabilecekleri 60 stant kurulacak. Kadın emeğini gösteren ve dayanışmayı büyütmeyi amaçlayan etkinlikler, 8 Mart Pazar günü saat 14.00'te İstasyon Meydanı'nda 'Dünya Emekçi Kadınlar Yürüyüşü' ile başlayacak.

Ahmet Ferahlı Parkında son bulacak olan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapılacak.

BAŞKAN CERİTOĞLU SENGEL: 'KADIN VARSA UMUT VAR, KADIN VARSA DEĞİŞİM VAR'

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadın dayanışması açısından önemli bir gün olduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; '8 Mart, kadınların emeğini, mücadelesini ve dayanışmasını büyüttüğü çok kıymetli bir gündür. Efes Selçuk'ta kadınlar hayatın her alanında var; üretimde var, sanatta var, yerel yönetimde var, sokakta var. Biz bu kenti birlikte büyütüyoruz. Kadınların emeğiyle güçlenen bir kentte yaşıyoruz. Bu nedenle 8 Mart'ta hem bugün üreten kadınlarımızı hem de tarih boyunca hakları için mücadele eden kadınları selamlıyoruz. Dayanışmanın çoğaldığı, eşitliğin güçlendiği, kadınların sesinin daha gür çıktığı bir gelecek için bir arada olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki kadın varsa umut var, kadın varsa değişim var' diye konuştu.