Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yıl boyunca yapılan yatırımları değerlendirdi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi protokol girişinde basın açıklaması gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2025 yılında gerçekleştirdikleri çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Konuşmasına Yalova'da, DAEŞ terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda çıkan çatışma sonucu şehit düşen kahraman polislere Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı dileyerek başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Maalesef dün Yalova'da şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum.' dedi. Balıkesir'i geleceğe taşımak için altyapıdan ulaşıma, sosyal yaşamdan üretime kadar birçok alanda önemli adımlar attıklarını dile getiren Başkan Akın, yıllardır görmezden gelinen her sorunu çözmek için seferber olduklarını söyledi.

'YÖNETİM ANLAYIŞIMIZIN TEMELİNDE ŞEFFAFLIK VAR'

Balıkesir'in zengin coğrafyası ve köklü tarihiyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Akın, 'Şehrimizi daha yaşanabilir, dayanıklı ve adil bir kent yapmak için yola çıktık. Yönetim anlayışımızın temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve halkçı belediyecilik var. Kimseyi ayırmadan, sosyal adaleti önceleyen bir belediyecilik anlayışını hayata geçiriyoruz' dedi.

'ALTYAPIYA 4 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK'

Başkan Akın, yıllardır ihmal edilen altyapı sorunlarını çözmek için seferber olduklarını belirterek, 'Göreve geldiğimizden bu yana altyapıya 4 milyar TL yatırım yaptık. Asbestli boruları tarihe gömüyor, suyun geçtiği her noktayı güvenli hale getiriyoruz' ifadelerini kullandı.

'KENDİ ASFALTIMIZI ÜRETECEĞİZ'

Ulaşımda önemli adımlar attıklarını söyleyen Akın, 25 otobüs ve 2 yol yardım aracıyla filonun güçlendirildiğini, 7 yeni itfaiye aracının hizmete alındığını açıkladı. Kendi asfaltını üretecek tesisin 2026'da açılacağını belirten Akın, BADO deniz otobüsleriyle Ayvalık-Midilli hattının başlatıldığını, Akçay-Midilli seferlerinin de yakında başlayacağını söyledi.

'EKMEĞİMİZİ BİRLİKTE BÜYÜTTÜK'

Kent yoksulluğuyla mücadelede örnek projeler hayata geçirdiklerini vurgulayan Akın, 'Balıkesir'de kimseyi aç açıkta bırakmadık, ekmeğimizi birlikte büyüttük. Emekliler için sosyal alan ve uygun fiyatlı ürün imkânı sunan Emekliler Evi'ni hayata geçirdik. Sayısını artıracağız' dedi.