Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, ilçeyi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan etti.

BALIKESİR (İGFA) - 27 Ekim 2025 tarihinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD, gerekli inceleme ve tespitleri tamamladı.

Yapılan çalışmaların ardından, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde 1 Kasım 2025 tarihinde alınan kararla Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edildi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1986083087676035314

AFAD tarafından yapılan açıklama ardından bölgede uygulanacak önlemler ve yardım faaliyetlerinin hızla yürütülmesi bekleniyor.