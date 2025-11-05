Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla, piyasaya örgütlü şekilde silah ve kaçak sigara arz eden 34 kişilik suç örgütü çökertildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü fiziki, teknik ve analiz çalışmaları sonucu, E.U. liderliğindeki 34 kişilik bir grubun silah temini, satışı ve satışa aracılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Çalışmalar sırasında şüphelilerden ikisinin cezaevinde bulunduğu belirlendi.

4 Kasım 2025 tarihinde Adıyaman merkezli, Malatya ve Şanlıurfa'yı da kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' (TCK 220) ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçları kapsamında gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda şüphelilere ait 27 ikamet, 3 işyeri ve 20 araç didik didik arandı.

Operasyon sonucunda 28 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve suç malzemesi ele geçirildi. Aramalarda 40 ruhsatsız av tüfeği, 16 ruhsatsız tabanca, 26 kayıtsız kurusıkı tabanca, 434 fişek, 48 av kartuşu, 7 bıçak, 2 torna makinesi, 1 kılıç ve 633 paket kaçak sigara bulundu.

Yetkililer, operasyonun bölgedeki silah ve kaçak sigara ticaretine ciddi darbe vurduğunu belirtti.

https://youtu.be/6Bi02SBrsLg