Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından traktör römorklarının gece görünürlüğünü artırmak ve traktör kazalarını en aza indirmek amacıyla Gönen'in Muratlar, Karaağaçalan, Bakırlı ve Karalarçiftliği mahallelerinde ikamet eden vatandaşların traktörlerine reflektif uyarı levhası montajı gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Traktör kazalarını en aza indirmek ve traktör römorklarının gece görünürlüğünü artırmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Gönen'de traktör sahiplerinin römorklarına reflektör montaj işlemleri gerçekleştirildi. 'Reflektör Uygulaması' kapsamında Gönen'in Muratlar, Karaağaçalan, Bakırlı ve Karalarçiftliği mahallelerinde ikamet eden vatandaşların traktör römorklarına reflektif uyarı levhaları takıldı. Vatandaşların traktör römorklarına takılacak her bir reflektif uyarı levhası sayesinde traktör kazalarının da önüne geçileceğini söyleyen yetkililer, bu konuda vatandaşları da bilgilendirdi. Trafik kazalarının önüne geçmeyi ve can kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen çalışma kapsamında reflektif uyarı levhalarının dağıtımı tüm ilçelerde aralıksız sürecek.

'ÇOK MEMNUN OLDUK'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 'Reflektör Uygulaması' kapsamında traktör römorklarına reflektif uyarı levhası takıldığını söyleyen vatandaşlar; 'Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz önemli bir ihtiyacımızı giderdi. Çok memnun olduk. Özellikle kış aylarında gece görüşü azaldığı için traktör kazalarında artış meydana geliyordu. En azından bu reflektif uyarı levhaları sayesinde kazalar da azalacak. Bu imkânı bize sağladıkları için çok teşekkür ederiz.' diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.