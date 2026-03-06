Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Doğubayazıt Kaymakamlığı'nın da katılım sağladığı programda yetim ve öksüz vatandaşlar aynı sofrada bir araya geldi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci ve beraberindeki heyet, İbrahim Çeçen Vakfı'nın katkılarıyla Doğubayazıt Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İlçede yaşayan yetim ve öksüz vatandaşlar için gerçekleştirilen programda Ramazan ayının manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı.

Her yıl Ramazan ayının 15'inci gününde idrak edilen Dünya Yetimler Günü kapsamında düzenlenen iftarda, Kaymakam Murat Ekinci yetim ve öksüz vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti ve taleplerini dinledi. Programda birlik ve dayanışma mesajları verilirken, Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhu ön plana çıktı.

Kaymakam Ekinci, böylesi anlamlı bir organizasyonun hayata geçirilmesine katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür ederek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarını iletti.

İftar programına ayrıca İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya da katıldı.