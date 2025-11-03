Trabzon Büyükşehir Belediyesi personelinin alacağı maaş promosyonu için en son 82 bin TL teklif veren Vakıfbank, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in devreye girmesi üzerine rakamı 90 bin 061 TL'ye yükseltti.

TRABZON (İGFA) - Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'e teşekkür eden Başkan Genç, 'Mesai arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcasınlar' dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluş TİSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarının alacağı maaş promosyonu netleşti. Geçen hafta yapılan son ihalede en yüksek 82 bin TL teklif veren Vakıfbank, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in devreye girmesi üzerine rakamı 90 bin 061 TL'ye yükseltti. 38 aylık süreyi kapsayan sözleşme, Vakıfbank ve Büyükşehir Belediyesi arasında bugün imzalandı. Promosyon ücretleri ay sonuna kadar personelin hesaplarına aktarılacak.

BAŞKAN GENÇ'TEN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Şehrimizin evladı Vakıfbank Genel Müdürümüz Sayın Abdi Serdar Üstünsalih'e, promosyon ücretinin artırılması yönündeki ricamızı kırmadığı için teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarımızın memnuniyeti bizim için sevindiricidir. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcasınlar' diye konuştu.