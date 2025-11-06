Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mimar ve mühendis gençlerle birlikte Hatay'da incelemelerde bulundu, onlara asrın inşa seferberliğini anlattı.

HATAY (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Umudun İnşasında Gençlerle Eser Buluşmaları' programında Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a gelen mimar ve mühendis adaylarına deprem bölgesindeki projeleri yerinde anlattı.

Bakan Kurum, Antakya merkezde yeniden inşa edilen Atatürk Caddesi ve çevresini gençlerle dolaşarak, bölgede görev yapan 200 bin mimar, mühendis ve işçiye değindi. Kurum, 'Bugün devletimiz, iki yıl gibi kısa bir sürede bu inşa faaliyetini başarıyla tamamladı ve vatandaşına teslim ediyor' dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, 'Tezlere binlerce kez konu olacak bir hikaye yazılıyor. Burada gençler olarak buna şahit olmaktan mutluyuz' ifadelerini kullandı.

453 BİN KONUT YIL SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları 'Asrın İnşası Seferberliği' olarak nitelendirerek, 453 bin ev ve iş yerinin yıl sonunda tamamlanacağını vurgulayarak, '6 Şubat sabahı yaşadığımız felaketin ardından tek yürek olduk. Milletimize söz verdik: 'Afetzede kardeşimiz evine kavuşana kadar buradan ayrılmayacağız.' Ve sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz' diye konuştu. Bakan Kurum, çalışmaların dünyaya örnek olduğunu da belirterek, 'Bu başarı ülkemizin başarısıdır. Afetlerin etkilerini azaltmak için bilim insanlarımızın ve teknik personelin rehberliğinde işlerimizi yürütüyoruz' dedi.

GENÇ MİMAR VE MÜHENDİSLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Gençlere deprem bölgesindeki şantiyeleri ve yeni uydu şehirleri görmelerini tavsiye eden Bakan Kurum, 'Hayatınızda yaşayabileceğiniz en önemli tecrübe; böyle bir şantiyeyi görmek. Buradaki birikim ve tecrübe, gelecekte iş hayatınıza çok önemli katkılar sunacak' ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında inşa edilecek 500 bin konutun ülke ekonomisine etkilerine dikkat çeken Kurum, 'Bu projeler sayesinde 300'den fazla sektör tetiklenecek ve 200 bini aşkın işçi, mimar, mühendis çalışacak. Bu noktada sizin gibi genç uzmanlara ihtiyaç var' dedi.

DİJİTAL İKİZ ŞEHİRLER VE İSTANBUL DEPREMİ

Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Türkiye'nin dijital ikiz şehirlerini oluşturduklarını belirterek, 'Tapu Kadastro ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde ülkemizin dijital ikizlerini yapıyoruz. Bu sayede gelecekteki afetlere karşı daha dirençli şehirler inşa edeceğiz' diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin İstanbul depremiyle ilgili sorusuna Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde yürütülen örnek kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatarak, 'Yarısı Bizden projesi başta olmak üzere, İstanbul'da da güvenli şehirler inşa ettiklerini söyledi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da katıldı.