İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yıllardır kent gündeminde yer alan Basmane'deki arazinin geleceği ile ilgili konuştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yıllardır kent gündeminde yer alan Basmane Çukuru bölgesinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. TMSF ile yapılan görüşmelerde ilkesel olarak uzlaşmaya varıldığını belirten Başkan Tugay, alanın belediyeye ait yüzde 30'luk kısmına kültür merkezi yapılacağını söyledi.

Tugay, kültür merkezinde tiyatro ve konser salonlarının bulunacağını ve İzmir'in merkezi bir alanında halka hizmet edecek bir kültür odağı oluşturulacağını açıkladı. Başkan, protokol taslağının hazır olduğunu ve imzalanmasının ardından alanın TMSF'ye teslim edileceğini duyurdu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HAK SAHİPLERİNE ÖNCELİK

Buca'da açılışını gerçekleştirdiği İZMAR Tanzim Satış Marketi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Tugay, kentsel dönüşüm çalışmalarına da değindi. Tugay, bazı kooperatif yöneticilerinin süreci tıkadığını belirterek, şunları söyledi:

'Öncelikle evler ve binalar hak sahiplerine teslim edilmeli. Örnekköy'de inşaat seviyesi yüzde 20'den yüzde 80'e çıktı. Uzundere'de de bazı konutların ihaleleri tamamlandı. Ancak bazı kooperatif yöneticileri inşaatı başlatmak isteyen firmalara engel oluyor. Müsaade etsinler biz inşaatları tamamlayalım, ardından kamu zararı olup olmadığına bakılır.'

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ilgili Sayıştay raporlarına da değinerek, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana şirketlerde verimliliği artırmak ve bütçe dengelerini oluşturmak için önlemler aldık. Sıkıntılı olan şirketlerimiz bugün daha iyi durumda. Önümüzdeki yıllarda tamamen iyi olacak' dedi.

Başkan Tugay'ın açıklamaları, İzmir'in kent merkezindeki uzun süredir tartışmalı alanlarda hem kültür ve sosyal yaşam hem de kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılacağını ortaya koydu.