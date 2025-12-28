Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Yeni Yıl Festivali etkinlikleri kapsamında vatandaşlara, müzik ve eğlence dolu bir atmosfer yaşattı. RednBlack grubu, akustik performanslarıyla dinleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

BURSA (İGFA) - Kültürel etkinlikleriyle vatandaşlara keyifli anlar sunan Osmangazi Belediyesi, yeni yıl heyecanının giderek arttığı Osmangazi Meydanı'ndaki Yeni Yıl Festivali ile her yaştan vatandaşı müzik, eğlence ve renkli etkinlikler eşliğinde bir araya getirdi.

Festival atmosferinin yaşandığı meydanda gün boyu atölye çalışmaları devam ederken, yeni yıl coşkusunu en çok çocuklar yaşadı. Meydanı aileleriyle birlikte ziyaret eden çocuklar, atlı karıncalara binerek eğlenceli vakitler geçirirken, doğum günü olanlar yeni yaşlarını Osmangazi Meydanı'nda kutladı. Öte yandan Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) kursiyerlerinin hazırlamış olduğu yılbaşı ürünleri de festival de yerini aldı.

Havanın kararmasıyla birlikte festivalde sahne alan başarılı müzik grubu RednBlack, 90'lı yıllara damga vuran Türk müziğinin seçkin şarkılarını özgün yorumlarıyla seslendirdi. Ritimleriyle festival ruhunu yaşatan grup üyelerinin konseri, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi ile takip edildi.

Soğuk havaya ve belirli aralıklardaki kar yağışlarına karşın Osmangazi Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, organizasyon ve renkli etkinlikler için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.