BURSA (İGFA) - 2025 Burhan Turan Baja Şampiyonası 2. ayağı olan Baja Resital, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Resital Tek Gayrimenkul, Warn Türkiye, Suryapı AVM ve aloft Bursa katkılarıyla 10-12 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor.

Osmanlı'nın ilk başkenti, yeşilin her tonunu bağrında saklayan doğasıyla hem tarih, hem de macera tutkunlarını büyüleyen eşsiz bir coğrafyaya sahip Tarihi İpek Yolu'nun kadim şehri Bursa, Baja Resital ile offroad branşında büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Cumartesi ve Pazar günü Orman yolları, derin vadiler, akarsular ve toprağın kokusuyla yoğrulan etaplar, katılımcılara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.

10 Ekim Cuma günü saat 14.45'te Marka AVM'de düzenlenecek olan seremonik start ile başlayacak organizasyonda ekipler, iki gün boyunca 242 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele edecekler. 11 Ekim Cumartesi günü Suryapı AVM etabı iki kez geçilirken, 12 Ekim Pazar günü de Warn Türkiye etabının iki kez geçilmesinin ardından, organizasyon Vakıf Bera Spor Salonu önünde ödül töreni ile tamamlanacak.