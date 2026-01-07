Türkiye Futbol Federasyonu, yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 104 futbol menajeri ve 108 teknik sorumluyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. İşte PFDK'nın disipline sevk ettiği isimler...
İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan incelemeler sonucu, TFF'ye tescilli ve faal oldukları dönemde bahis oynadıkları tespit edilen 104 futbol menajeri, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugün itibarıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
|
ADI
|
SOYADI
|
1
|
ABDUL SAMET
|
SÜNER
|
2
|
ABDULLAH
|
EŞ
|
3
|
AHMET
|
CAN
|
4
|
AHMET VEYSEL
|
ÜNAL
|
5
|
ALİ
|
SÜNNETÇİOĞLU
|
6
|
ALİCANSUN
|
BEGEÇARSLAN
|
7
|
ARAS
|
ŞENER
|
8
|
AŞKIN AYTAÇ
|
SÜMERCAN
|
9
|
AYHAN
|
DÜNDAR
|
10
|
BARBAROS
|
KILINÇ
|
11
|
BARIŞ
|
GÜÇLÜ
|
12
|
BASRİ GÖKHAN
|
KEÇECİ
|
13
|
BERK
|
AĞANOĞLU
|
14
|
BERKAY
|
TÜRKMEN
|
15
|
BUĞRA
|
BEYKOZ
|
16
|
BURAK
|
KARADUMAN
|
17
|
CANER
|
ÖZKAN
|
18
|
CEM
|
DEDA
|
19
|
CENK
|
ERGÜN
|
20
|
CEYHUN
|
YAMAN
|
21
|
CİHAN
|
ERCÜMENT
|
22
|
ÇAĞATAY
|
ÇATALKAYA
|
23
|
DENİZ
|
GELBERİ
|
24
|
DENİZ
|
DOĞAN
|
25
|
EMİN
|
KOÇ
|
26
|
EMRAH
|
AKÇAAY
|
27
|
ENES
|
KÜÇÜK
|
28
|
ERCAN
|
KUGU
|
29
|
ERDAL
|
FERİN
|
30
|
EREN
|
AÇILDI
|
31
|
ERKAN
|
AFACAN
|
32
|
ERKAN
|
GÜMÜŞBAŞ
|
33
|
ERKAN
|
YETİŞMİŞ
|
34
|
ERTAN COŞKUN
|
ÖĞER
|
35
|
FARUK
|
CÖMERT
|
36
|
FATİH
|
YALÇIN
|
37
|
FATİH
|
İPEK
|
38
|
FATİH
|
BABAÇ
|
39
|
FATİH
|
ŞAHİNOĞLU
|
40
|
FERHAT
|
PAZARBAŞI
|
41
|
FURKAN
|
ŞENOL
|
42
|
FURKAN TALHA
|
YAĞCI
|
43
|
GÖKALP
|
DEMİR
|
44
|
GÖKÇE BERK
|
AKÇA
|
45
|
GÖKHAN
|
ESER
|
46
|
GÖKHAN
|
TABAKCIOĞLU
|
47
|
GÖKHAN
|
ENGİN
|
48
|
GUY MARC
|
GAHOUROU
|
49
|
GÜRCAN
|
ALPASLAN
|
50
|
GÜREL
|
BERGEN
|
51
|
HAYRETTİN
|
KILIÇ
|
52
|
HÜRRİYET
|
RAVALI
|
53
|
HÜSEYİN
|
BAYRAK
|
54
|
HÜSEYİN
|
OK
|
55
|
İBRAHİM
|
İŞEN
|
56
|
İSA
|
ÖZÜDÜZ
|
57
|
İSKENDER
|
ÇAM
|
58
|
İSMET
|
BİTER
|
59
|
MEHMET
|
KAYA
|
60
|
MEHMET
|
MUSTAFAOĞLU
|
61
|
MEHMET
|
TAŞKIN
|
62
|
MEHMET GÖKMEN
|
ÖZDEMİR
|
63
|
MERTER
|
ORTAÇ
|
64
|
MESUT
|
VATANSEVER
|
65
|
MUHAMMET EMRE
|
ERKAN
|
66
|
MURAT
|
UZUNMEHMET
|
67
|
MURAT
|
KAZANCI
|
68
|
MURAT
|
ŞENAY
|
69
|
MURAT
|
EDİS
|
70
|
MUSTAFA
|
KURT
|
71
|
MUSTAFA CAN
|
GEZGİN
|
72
|
MUSTAFA ERDEM
|
KARAGÖL
|
73
|
MÜCAHİT
|
AVCU
|
74
|
NECDET
|
ERGEZEN
|
75
|
OKAN
|
KARABULUT
|
76
|
OLGAY
|
KIZILKAPLAN
|
77
|
ONUR
|
PAKER
|
78
|
ONUR ALP
|
YAĞCIOĞLU
|
79
|
ORÇUN
|
YÜCEL
|
80
|
ORHAN
|
KIRKPINAR
|
81
|
ORHANMERT
|
BİLGİNAN
|
82
|
OSMAN
|
ARTÜN
|
83
|
ÖMER
|
KIZILKOCA
|
84
|
ÖZCAN
|
ÜSTÜNTAŞ
|
85
|
RAİF KAAN
|
SEZER
|
86
|
SEMİH
|
ALBAYRAK
|
87
|
SERDAR
|
MERİÇ
|
88
|
SERDAR
|
YOLOĞLU
|
89
|
SERHAN
|
SERBEST
|
90
|
SERTAN
|
VARDAR
|
91
|
SEZER
|
SEZGİN
|
92
|
SEZER
|
BRAVO
|
93
|
ŞEVKİ
|
TEKELİ
|
94
|
TARIK
|
TEKİN
|
95
|
TARIK
|
ÖZASLAN
|
96
|
TEVFİK EFE
|
GÜLÜMSER
|
97
|
TOLGA
|
ÇAĞALA
|
98
|
TOLGA
|
ALTINCI
|
99
|
UTKU
|
ATAÇ
|
100
|
YALÇIN FATİH
|
İLEK
|
101
|
YALÇIN UMUT
|
ÇINAR
|
102
|
YAVUZCAN
|
BAKACAK
|
103
|
YİĞİT
|
ÖZEN
|
104
|
YİĞİT
|
TEMİZKANOĞLU
Aynı soruşturma kapsamında, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapmış ve görev süresince bahis oynadığı tespit edilen 108 kişi de PFDK'ya sevk edildi.
TFF, bu adımla bahis ve şike iddialarına karşı sıfır tolerans politikası uygulamaya devam ettiğini ve disiplin süreçlerini titizlikle yürüteceğini duyurdu.