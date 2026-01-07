Türkiye Futbol Federasyonu, yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 104 futbol menajeri ve 108 teknik sorumluyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. İşte PFDK'nın disipline sevk ettiği isimler...

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan incelemeler sonucu, TFF'ye tescilli ve faal oldukları dönemde bahis oynadıkları tespit edilen 104 futbol menajeri, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugün itibarıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

ADI

SOYADI

1

ABDUL SAMET

SÜNER

2

ABDULLAH

3

AHMET

CAN

4

AHMET VEYSEL

ÜNAL

5

ALİ

SÜNNETÇİOĞLU

6

ALİCANSUN

BEGEÇARSLAN

7

ARAS

ŞENER

8

AŞKIN AYTAÇ

SÜMERCAN

9

AYHAN

DÜNDAR

10

BARBAROS

KILINÇ

11

BARIŞ

GÜÇLÜ

12

BASRİ GÖKHAN

KEÇECİ

13

BERK

AĞANOĞLU

14

BERKAY

TÜRKMEN

15

BUĞRA

BEYKOZ

16

BURAK

KARADUMAN

17

CANER

ÖZKAN

18

CEM

DEDA

19

CENK

ERGÜN

20

CEYHUN

YAMAN

21

CİHAN

ERCÜMENT

22

ÇAĞATAY

ÇATALKAYA

23

DENİZ

GELBERİ

24

DENİZ

DOĞAN

25

EMİN

KOÇ

26

EMRAH

AKÇAAY

27

ENES

KÜÇÜK

28

ERCAN

KUGU

29

ERDAL

FERİN

30

EREN

AÇILDI

31

ERKAN

AFACAN

32

ERKAN

GÜMÜŞBAŞ

33

ERKAN

YETİŞMİŞ

34

ERTAN COŞKUN

ÖĞER

35

FARUK

CÖMERT

36

FATİH

YALÇIN

37

FATİH

İPEK

38

FATİH

BABAÇ

39

FATİH

ŞAHİNOĞLU

40

FERHAT

PAZARBAŞI

41

FURKAN

ŞENOL

42

FURKAN TALHA

YAĞCI

43

GÖKALP

DEMİR

44

GÖKÇE BERK

AKÇA

45

GÖKHAN

ESER

46

GÖKHAN

TABAKCIOĞLU

47

GÖKHAN

ENGİN

48

GUY MARC

GAHOUROU

49

GÜRCAN

ALPASLAN

50

GÜREL

BERGEN

51

HAYRETTİN

KILIÇ

52

HÜRRİYET

RAVALI

53

HÜSEYİN

BAYRAK

54

HÜSEYİN

OK

55

İBRAHİM

İŞEN

56

İSA

ÖZÜDÜZ

57

İSKENDER

ÇAM

58

İSMET

BİTER

59

MEHMET

KAYA

60

MEHMET

MUSTAFAOĞLU

61

MEHMET

TAŞKIN

62

MEHMET GÖKMEN

ÖZDEMİR

63

MERTER

ORTAÇ

64

MESUT

VATANSEVER

65

MUHAMMET EMRE

ERKAN

66

MURAT

UZUNMEHMET

67

MURAT

KAZANCI

68

MURAT

ŞENAY

69

MURAT

EDİS

70

MUSTAFA

KURT

71

MUSTAFA CAN

GEZGİN

72

MUSTAFA ERDEM

KARAGÖL

73

MÜCAHİT

AVCU

74

NECDET

ERGEZEN

75

OKAN

KARABULUT

76

OLGAY

KIZILKAPLAN

77

ONUR

PAKER

78

ONUR ALP

YAĞCIOĞLU

79

ORÇUN

YÜCEL

80

ORHAN

KIRKPINAR

81

ORHANMERT

BİLGİNAN

82

OSMAN

ARTÜN

83

ÖMER

KIZILKOCA

84

ÖZCAN

ÜSTÜNTAŞ

85

RAİF KAAN

SEZER

86

SEMİH

ALBAYRAK

87

SERDAR

MERİÇ

88

SERDAR

YOLOĞLU

89

SERHAN

SERBEST

90

SERTAN

VARDAR

91

SEZER

SEZGİN

92

SEZER

BRAVO

93

ŞEVKİ

TEKELİ

94

TARIK

TEKİN

95

TARIK

ÖZASLAN

96

TEVFİK EFE

GÜLÜMSER

97

TOLGA

ÇAĞALA

98

TOLGA

ALTINCI

99

UTKU

ATAÇ

100

YALÇIN FATİH

İLEK

101

YALÇIN UMUT

ÇINAR

102

YAVUZCAN

BAKACAK

103

YİĞİT

ÖZEN

104

YİĞİT

TEMİZKANOĞLU

Aynı soruşturma kapsamında, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapmış ve görev süresince bahis oynadığı tespit edilen 108 kişi de PFDK'ya sevk edildi.

TFF, bu adımla bahis ve şike iddialarına karşı sıfır tolerans politikası uygulamaya devam ettiğini ve disiplin süreçlerini titizlikle yürüteceğini duyurdu.

Kaynak: RSS