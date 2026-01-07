Türkiye Futbol Federasyonu, yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 104 futbol menajeri ve 108 teknik sorumluyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. İşte PFDK'nın disipline sevk ettiği isimler...

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan incelemeler sonucu, TFF'ye tescilli ve faal oldukları dönemde bahis oynadıkları tespit edilen 104 futbol menajeri, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugün itibarıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

ADI SOYADI 1 ABDUL SAMET SÜNER 2 ABDULLAH EŞ 3 AHMET CAN 4 AHMET VEYSEL ÜNAL 5 ALİ SÜNNETÇİOĞLU 6 ALİCANSUN BEGEÇARSLAN 7 ARAS ŞENER 8 AŞKIN AYTAÇ SÜMERCAN 9 AYHAN DÜNDAR 10 BARBAROS KILINÇ 11 BARIŞ GÜÇLÜ 12 BASRİ GÖKHAN KEÇECİ 13 BERK AĞANOĞLU 14 BERKAY TÜRKMEN 15 BUĞRA BEYKOZ 16 BURAK KARADUMAN 17 CANER ÖZKAN 18 CEM DEDA 19 CENK ERGÜN 20 CEYHUN YAMAN 21 CİHAN ERCÜMENT 22 ÇAĞATAY ÇATALKAYA 23 DENİZ GELBERİ 24 DENİZ DOĞAN 25 EMİN KOÇ 26 EMRAH AKÇAAY 27 ENES KÜÇÜK 28 ERCAN KUGU 29 ERDAL FERİN 30 EREN AÇILDI 31 ERKAN AFACAN 32 ERKAN GÜMÜŞBAŞ 33 ERKAN YETİŞMİŞ 34 ERTAN COŞKUN ÖĞER 35 FARUK CÖMERT 36 FATİH YALÇIN 37 FATİH İPEK 38 FATİH BABAÇ 39 FATİH ŞAHİNOĞLU 40 FERHAT PAZARBAŞI 41 FURKAN ŞENOL 42 FURKAN TALHA YAĞCI 43 GÖKALP DEMİR 44 GÖKÇE BERK AKÇA 45 GÖKHAN ESER 46 GÖKHAN TABAKCIOĞLU 47 GÖKHAN ENGİN 48 GUY MARC GAHOUROU 49 GÜRCAN ALPASLAN 50 GÜREL BERGEN 51 HAYRETTİN KILIÇ 52 HÜRRİYET RAVALI 53 HÜSEYİN BAYRAK 54 HÜSEYİN OK 55 İBRAHİM İŞEN 56 İSA ÖZÜDÜZ 57 İSKENDER ÇAM 58 İSMET BİTER 59 MEHMET KAYA 60 MEHMET MUSTAFAOĞLU 61 MEHMET TAŞKIN 62 MEHMET GÖKMEN ÖZDEMİR 63 MERTER ORTAÇ 64 MESUT VATANSEVER 65 MUHAMMET EMRE ERKAN 66 MURAT UZUNMEHMET 67 MURAT KAZANCI 68 MURAT ŞENAY 69 MURAT EDİS 70 MUSTAFA KURT 71 MUSTAFA CAN GEZGİN 72 MUSTAFA ERDEM KARAGÖL 73 MÜCAHİT AVCU 74 NECDET ERGEZEN 75 OKAN KARABULUT 76 OLGAY KIZILKAPLAN 77 ONUR PAKER 78 ONUR ALP YAĞCIOĞLU 79 ORÇUN YÜCEL 80 ORHAN KIRKPINAR 81 ORHANMERT BİLGİNAN 82 OSMAN ARTÜN 83 ÖMER KIZILKOCA 84 ÖZCAN ÜSTÜNTAŞ 85 RAİF KAAN SEZER 86 SEMİH ALBAYRAK 87 SERDAR MERİÇ 88 SERDAR YOLOĞLU 89 SERHAN SERBEST 90 SERTAN VARDAR 91 SEZER SEZGİN 92 SEZER BRAVO 93 ŞEVKİ TEKELİ 94 TARIK TEKİN 95 TARIK ÖZASLAN 96 TEVFİK EFE GÜLÜMSER 97 TOLGA ÇAĞALA 98 TOLGA ALTINCI 99 UTKU ATAÇ 100 YALÇIN FATİH İLEK 101 YALÇIN UMUT ÇINAR 102 YAVUZCAN BAKACAK 103 YİĞİT ÖZEN 104 YİĞİT TEMİZKANOĞLU

Aynı soruşturma kapsamında, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapmış ve görev süresince bahis oynadığı tespit edilen 108 kişi de PFDK'ya sevk edildi.

TFF, bu adımla bahis ve şike iddialarına karşı sıfır tolerans politikası uygulamaya devam ettiğini ve disiplin süreçlerini titizlikle yürüteceğini duyurdu.