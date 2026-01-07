Karatay Belediyesi, çocukların spora olan ilgisini artırmak; dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla sportif faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen voleybol turnuvası, ortaokul öğrencilerini bir araya getirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi tarafından, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Geleneksel Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası, 22 okul takımının katılımıyla başladı.

DERECEYE GİRENLERE SÜRPRİZ HEDİYELER

Geleneksel Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası'na 22 okul katılıyor. Elemeli sistemle oynanan turnuvada toplam 26 karşılaşma gerçekleştirilecek. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ve organizasyona katılan tüm okullara çeşitli hediyeler verilecek.

KILCA: TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası'na katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Karatay'da daha önce düzenlenen futbol turnuvalarının büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Kılca, voleybol branşıyla organizasyonları çeşitlendirdiklerini belirterek; 'Daha önce ilkokul ve ortaokul düzeyinde futbol turnuvalarımızı düzenliyorduk. Geçtiğimiz yıl voleybol branşıyla öğrencilerimizi farklı bir spor dalıyla daha buluşturduk. Önümüzdeki süreçte farklı branşlarda da turnuvalar düzenleyerek çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre spor yapmalarını teşvik etmeye devam edeceğiz.' dedi.

Başkan Hasan Kılca, turnuvaya katılan tüm okullara ve öğrencilere başarılar dileyerek sözlerini şöyle tamamladı: 'Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize teşekkür ediyor; sahada centilmenliğin ve kardeşliğin kazandığı güzel bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.'