Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İGFA) - Ziyarette, kent genelinde devam eden proje ve yatırımlar ile hayata geçirilecek çalışmalar görüşüldü.

STK temsilcileri ve Erdem ile Toker, Başkan Çerçioğlu'na Aydın'a kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, sosyal projelerin ve yerel kalkınma alanındaki çalışmaların kent için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tüm STK temsilcileri ile birebir görüşme gerçekleştiren Çerçioğlu ise temsilcilere ve Erdem ile Toker'e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.