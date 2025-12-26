Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, DOA cihazlarının kullanımına ilişkin 10 aylık süreçte ortaya çıkan verileri açıkladı. Şubat 2025'te Adapazarı, Serdivan ve Erenler'de başlayan DYS uygulaması bugün itibarıyla şehrin 16 ilçesine yayıldı ve makina sayısı 48'e yükseldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, DOA cihazları için ilk pilot il olan Sakarya'da 10 ayda 5 milyonun üzerinde ambalajın ekonomiye kazandırılarak, doğa zararının bertaraf edildiğini açıkladı.

Alemdar, 'Bu süreçte toplam 1 milyon 250 bin TL bakanlık tarafından ödeme yapıldı. Bugün itibarıyla sistemde 71 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunuyor ve günlük ortalama 30 bin hemşehrimiz bu uygulamayı aktif şekilde kullanıyor. Sakarya çevre yönetiminde Türkiye'ye öncülük etmeye devam edecek' dedi. Atıkların yüzde 64'ünün pet, yüzde 31'inin cam, yüzde 5'inin ise alüminyumdan oluştuğu açıklandı.

Alemdar, 10 aylık süreçte 5 milyonun üzerinde ambalajın sisteme teslim edilerek doğaya, çevreye zararının önlendiğini ve ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.

Ayrıca bugün itibarıyla aktif kullanıcı sayısının 71 bini aştığını ifade eden Alemdar, günlük ortalama 30 bin kişinin ambalaj teslimi yaptığını açıkladı. Başkan Alemdar ayrıca bu süreçte ambalaj başına ödeme yapılan vatandaşlara toplamda 1 milyon 250 bin TL ödeme yapıldığını ifade etti.

'SAKARYA ÇEVRE KONUSUNDA ÖNCÜLÜK ETMEYE DEVAM EDECEK'

Başkan Alemdar, Sakarya'nın pilot il olarak üstlendiği görevi başarıyla yürüttüğünü belirterek, 'Depozito Yönetim Sistemi mayıs ayında Sayın Bakanımız Murat Kurum'un katıldığı tanıtım toplantısıyla Sakarya'dan tüm Türkiye'ye tanıtılmıştı. 16 ilçemizin tamamında 48 depozito iade makinesi aktif şekilde hizmet veriyor. Vatandaşlarımız 10 ayda 5 milyon 3 bin 204 adet ambalajı teslim etti. Bu süreçte Türkiye Çevre Ajansı tarafından hemşerilerimize toplam 1 milyon 250 bin lira ödeme yapıldı. İade edilen ambalajların yüzde 64'ü pet, yüzde 31'i cam, yüzde 5'i ise alüminyumdan oluşuyor. Bugün itibarıyla sistemde 71 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunuyor ve günlük ortalama 30 bin hemşehrimiz bu uygulamayı aktif şekilde kullanıyor. Vatandaşlarımızın projeye sahip çıkması bizi mutlu ediyor. Sakarya çevre yönetiminde Türkiye'ye öncülük etmeye devam edecek' dedi.

BAKANLIK VE ÇEVRE AJANSI'NA TEŞEKKÜR

Sakarya'nın pilot il olarak seçildiği Depozito Yönetim Sistemi'nde örnek bir başarı ortaya konurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çevre konusunda Türkiye'ye öncülük eden bu projede destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve Türkiye Çevre Ajansı'na teşekkür etti.