Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, asrın felaketinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarında 455 bin konutun tamamlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Hatay'da düzenlenecek programda hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Duran, asrın felaketinin ardından devlet ve milletin el ele vererek yaraları sarmak için tarihî bir mücadele ortaya koyduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede gece gündüz süren çalışmalarla 'Asrın İnşa Seferberliği'nin hayata geçirildiğini ifade etti.

Yeniden inşa sürecinin umut ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirten İletişim Başkanı Duran, bu büyük seferberliğin Türkiye'nin kararlılığını ve inancını ortaya koyduğunu kaydederek, milletin gösterdiği dayanışma ve yeniden inşa iradesinin tarihe geçtiğini vurguladı.

Burhanettin Duran, 27 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Hatay'da 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı bir program düzenleneceğini belirterek, tamamlanan bağımsız bölümlerin hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.