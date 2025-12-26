İpsala Avcıları Amatör Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Zafer Doğan, ördek avında yüksek menzilli fener ve projektör kullanımının doğaya ve avcılık etiğine zarar verdiğini belirterek, avcılara duyarlı olma çağrısı yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'da ördek avcıları, yüksek menzilli fener ve projektörlerle avlanıyor. Ancak İpsala Avcıları Amatör Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Zafer Doğan, bu uygulamanın hem yanlış hem de cezai yaptırımı bulunan bir yöntem olduğunu vurguladı.

Başkan Doğan, ışıkla avlanmanın avcılık kabahatleri arasında yer aldığını ve tespit edilmesi durumunda avcılık faaliyetlerinin süresiz iptaline kadar yaptırımların uygulanabileceğini hatırlattı. Sürdürülebilir avcılık için hassas ve duyarlı olma mecburiyetinde olduklarını dile getiren Başkan Doğan açıklamasında, doğanın korunması ve avcılığın geleceği için kurallara uyulması gerektiğini kaydetti. Avcılara doğaya saygılı ve kurallara uygun davranmaları yönünde çağrı yapan Doğan, sürdürülebilir avcılığın önemine dikkat çekti.