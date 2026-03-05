İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım alanları için tehdit oluşturan istilacı zararlı kahverengi kokarcaya karşı vatandaşları uyardı. Müdürlük, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda zararlının görülmesi halinde imha edilmesi gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, masum görünüme sahip olsa da kahverengi kokarca olarak bilinen Halyomorpha halys türünün hem tarımsal üretim hem de kent yaşamı açısından ciddi sorunlara yol açtığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan bilgilendirici açıklamada, söz konusu zararlının özellikle meyve ve sebzelere zarar vererek verim ve kalite kaybına neden olduğu ifade edilirken, zararlının kış aylarında evlere sığınabildiği ve rahatsız edildiğinde kötü koku salgılayarak kendini koruduğu bilgisi paylaşıldı.

https://twitter.com/isttarimorman/status/2029462431437594989

Vatandaşlara çağrıda bulunan müdürlük, kahverengi kokarca ile karşılaşılması durumunda imha edilmesi gerektiğini belirterek, tarımsal üretimin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.