Bayburt'un Uğrak köyündeki 7 öğrencili ilkokul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dev bir Türk bayrağıyla renklendirildi.

BAYBURT (İGFA) - Bayburt'un merkeze bağlı Uğrak köyündeki 7 öğrencili ilkokulun renksiz duvarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şanlı Türk bayrağıyla renklendirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu jandarma personeliyle birlikte yaşadı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde gerçekleşen etkinlikte, okulun dış cephesine dev bir Türk bayrağı çizildi. Sınıf öğretmeni Cem Aydoğdu'nun öğrencilerine daha önceden anlattığı 'sıradan bir duvarın, bir milletin umudu ve bir bayrağın rengiyle yeniden anlam bulması' hikayesi, bu kez gerçeğe dönüştü.