Alanya Belediyesi öncülüğünde bu yıl 3.'sü düzenlenen Alanya Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali 2 gün süren muhteşem dans ve müzik gösterileri ile sona erdi. 8 ülkeden 900 katılımcı ile gerçekleşen festivalin son gününde coşku zirve yaptı.

ANTALYA (İGFA) - Alanya Belediyesi tarafından ALTAV ve YESAK iş birliği ile düzenlenen Alanya Uluslararası 3. Halk Dansları ve Müzik Festivali sona erdi. Ukrayna, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Meksika, Romanya, İran, Moldova ve Bulgaristan'dan gelen 900 katılımcı İki gün süren festivalde sahne aldı. Kızılkule'nin eşsiz manzarası eşliğinde festivalin ikinci gününe de sanatseverler yine yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar yöresel kostümler, yöresel müzikler ve eşsiz performansları ayakta alkışladılar. Her ülkeden seçkin dansçılar sahnede adeta devleşti ve unutulmayacak performanslara imza attılar.

ATEŞOĞLU: YENİDEN BULUŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Asrın Ateşoğlu katılımcılara teşekkür ederek, 'Alanya Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik adına tüm katılımcılarımızı ve vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Dün ve bugün göstermiş odluğunuz performanslarla şehrimize renk kattınız. Umarım Alanya olarak bizler de sizlerde güzel anılar bırakmışızdır. Bize yaşattığınız bu harika iki gün için teşekkür ediyorum. Seneye yeniden buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.' dedi. Festival katılımcılara katılım belgesi, teşekkür plaketi ve hediye takdimi ile son buldu.