İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin 29 ilde yürüttüğü operasyonlarda 345 şüphelinin yakalandığını, 110'unun tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin son iki haftada 29 ilde geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyonlarda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yerlikaya, çalışmalarda 345 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 110'unun tutuklandığını, 59 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve il jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlara; Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray'da 2 bin 430 ekip ve 6 bin 75 personel katıldı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, 'Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirleriyle mücadeleye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. Operasyonlara katkı sunan tüm ekipleri tebrik etti.