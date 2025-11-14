Artvin Valisi Turan Ergün ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, yapımı devam eden Livane Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulunarak projeyle ilgili bilgi aldı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün ile AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kentte yapımı süren Livane Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek çalışmaların son durumunu yerinde inceledi.

Ziyarette Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul Özel, projenin ilerleyişi, üye sayısı ve tamamlanan bölümler hakkında bilgi verdi. Özel, ziyaretin kendileri için önemli olduğunu belirterek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Ergün, 8 farklı iş kolunda toplam 94 iş yerinin yer alacağı sanayi sitesinin Artvin'in üretim kapasitesine ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Vali Ergün, projenin kente hayırlı olmasını dileyerek çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.

Milletvekili Faruk Çelik ise sanayi sitesinin tamamlanmasıyla Artvin'deki esnafın daha modern ve uygun koşullarda hizmet vereceğini vurgulayarak, projenin en kısa sürede tamamlanması için süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Ziyaret, site üyeleriyle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.