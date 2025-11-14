Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Konyalı Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kuyucu ailesinin acısını paylaşan Başkan Altay, şehitlerin milletin gönlünde her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, 'Şehidimizin babası İbrahim Kuyucu başta olmak üzere ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düşmüş ve uçakta bulunan 20 askeri personel şehit olmuştu.