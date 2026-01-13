Bursa Osmangazi Belediyespor Eskrim Takımı sporcularından Elvin Günışık, Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen U17 Kadın Flöre Circuit Eskrim Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza attı.

BURSA (İGFA) - Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, eksrim branşında büyük bir ivme yakaladı. Polonya'nın Poznan kentinde 174 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen U17 Kadın Flöre Circuit Eskrim Turnuvası'nda boy gösteren Elvin Günışık, sergilediği azimli ve kararlı performansla dikkatleri adeta üzerine topladı.

Yarı finalde Fransız sporcu Eloise Goutenegre'yi mağlup ederek finale yükselen genç yetenek, final müsabakasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi adına yarışan Rus asıllı Elizaveta Kopyltsova ile karşılaştı. Final karşılaşmasının ardından turnuvayı ikinci sırada tamamlayan olimpik sporcu Elvin Gülışık, elde ettiği gümüş madalya ile Osmangazi'yi uluslararası arenada zirveye taşıdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'yı gururla temsil eden sporcu ile antrenörünü yürekten kutladı.