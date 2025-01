Arnavut İş İnsanları Derneği’nin (ARNİAD), ikinci kuruluş yıl dönümü görkemli bir geceyle kutlandı. Geceye; Kosova Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra çok sayıda üye ve davetli katıldı.BURSA (İGFA)- ARNİAD’ın kuruluşunun ikinci yıl dönümü için Heybeli Otel’de düzenlenen etkinliğe; Kosova Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra çok sayıda üye katıldı.

Gecenin açılışında konuşan ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen, “Bu anlamlı gecede sizlerle birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.İki yıl önce, büyük bir heyecanla ve güçlü bir vizyonla çıktığımız bu yolda, ARNIAD olarak önemli bir mesafe kat ettik. Sadece iki yıl gibi kısa bir sürede, iş dünyasında adımızı duyurmayı, saygın bir konum edinmeyi ve büyüme yolunda emin adımlarla ilerlemeyi başardık. Bu başarı, yalnızca bir ekip çalışmasının değil, aynı zamanda derneğimizin her bir üyesinin katkıları ve desteği sayesinde mümkün oldu. Sizlerin emeği, vizyonu ve iş birliği, ARNİAD'ın büyümesinin en güçlü itici gücüdür; Hepinize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“Bugün, burada olmak sadece geçmişte başardıklarımızı kutlamak için değil, geleceğe dair umutlarımızı ve hedeflerimizi de paylaşmak için bir fırsattır” diyen Biçen “İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda, ARNİAD daha da güçlenecek, sınırlarını genişletecek ve toplumumuza katma değer yaratmaya devam edecektir.Bu vesileyle, derneğimizin kurucularına, yönetim kurulumuza, üyelerimize ve bize inanan, destek veren herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancım tamdır. Bu anlamlı geceye teşrif ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum.Geleceğe hep birlikte emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geceye katılan Kosova Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu ise “Sizin aranızda olmaktan çok mutluyum. Başarılı insanları görmekten mutluyum, başarılarınızın devamını diliyorum. Bu geceki organizasyon ve çalışmalarınız her iki ülkenin kardeşlik ilişkilerini güçlendirmesinin yanında ticari ilişkilerini de güçlendireceğine inanıyorum. Yüreklerimiz bir. Her zaman birlikte çalışma ve bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim. Türkiye’nin Kosova’ya verdiği desteği her zaman hissettik. Buradaki etkinlik, Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk bağlarının daha da güçlenmesine olanak tanıyacaktır” diye konuştu.

Geceye katılan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de derneğin birinci kuruluş yıldönümüne de katıldığını hatırlatarak, "Gökhan Başkan'ı tebrik ediyorum. Geçen sene de beraberdik. Güzel bir yolculuğa çıktılar arkadaşlarıyla beraber ve farklı bir derneği hayata geçirdiler. ARNİAD'ın, özellikle Rumeli ile ekonomik anlamda ilişkilere geliştirilmesine katkı koymak hedefi var. Bunun altını bir kimlikle doldurmak ayrı bir anlam taşıyor. Kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

ARNİAD yönetimini ve üyelerini tebrik eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, “Son derece anlamlı, son derece güzel bir geceye imza atılımş. ARNİAD, bir iş insanları derneği. İş insanları sadece ticari ilişkilerle sınırlandırılamaz. Kültürel alışveriş, diğer tüm alanları da içeren bir yapı oluşturduğu için bu yapılarla dünyanın çeşitli ülkelerindeki ilişkileri geliştirirler ve ülkelerine ve kentlerine katkı sağlarlar. Onun için ben ARNİAD’ı kuran ve özveriyle bugünlere getiren herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan açılış ve selamlama konuşmalarının ardından gece, Zafer Halkoyunları Derneği’nin gösterisi ile devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Cengiz Ateş ise unutulmaz performansıyla etkniliğe renk kattı. Aynı gün ayrıca, Kosova Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu da Kosova’nın kurtuluşu ve bağımsızlığı konulu bir söyleşi de gerçekleştirdi.