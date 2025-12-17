Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde, şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında Kayseri'den üç firma yer aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Yöneyim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan Türkiye 100 listesinde yüksek büyüme performanslarıyla dikkat çeken Kayserili firmalar, Can İnşaat, Kaytika Elektronik ve Mundo Yatak'ı ziyaret edilerek plaket takdiminde bulundu.

Ziyaretlerde konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri sanayisinin her koşulda üretmeye ve büyümeye devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: 'Zorlu küresel ekonomik şartlara, artan maliyetlere ve belirsizliklere rağmen Kayseri sanayisi üretim gücünü ve rekabetçiliğini korumayı başarmıştır. TOBB Türkiye 100 listesinde yer alan firmalarımız, şehrimizin girişimcilik ruhunu, çalışma azmini ve potansiyelini en güzel şekilde yansıtmaktadır. Bu başarılar, Kayseri'nin sanayide geldiği noktayı açıkça ortaya koymaktadır'

Başkan Büyüksimitci, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Can İnşaat, Kaytika Elektronik ve Mundo Yatak firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Sağladıkları istihdam, gerçekleştirdikleri katma değerli üretim ve ülke ekonomimize sundukları katkılar son derece kıymetlidir. Bu firmalarımız, diğer sanayicilerimiz için de ilham kaynağı olmaktadır. Kayseri Sanayi Odası olarak her zaman sanayicimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz'

TOBB Türkiye 100 çalışmasının önemine de değinen Başkan Büyüksimitci, TOBB Başkanı'na teşekkür ederek konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: 'Bu anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, TEPAV ve TOBB ETÜ'ye teşekkür ediyorum. Türkiye 100 araştırması, firmalarımızın performanslarını görünür kılmak ve başarıyı teşvik etmek adına son derece değerli bir çalışmadır. Listede yer alarak Kayseri'mizi gururlandıran firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum'