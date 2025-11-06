Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), 19 ilçede 264 farklı noktada haftalık ve aylık periyotlarda yaptığı su analizleriyle, kent genelinde temiz ve güvenli içme suyunu vatandaşla buluşturuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya'nın dört bir yanına sağlıklı ve güvenli su ulaştırmak için laboratuvarlarında görevli uzman kadro ve teknolojik altyapısıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ASAT Su Kalite Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) onaylı modern altyapısı ve uzman personeliyle, üretim tesislerinden okullara, camilerden konut bölgelerine kadar uzanan 264 farklı noktada haftalık ve aylık periyotlarla su numuneleri alarak analizler gerçekleştiriyor.

Tüm incelemeler, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği' esas alınarak yapılıyor. Elde edilen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik sonuçlar, Halk Sağlığı birimleriyle koordineli biçimde değerlendiriliyor.

DÜNYA STANDARTLARINDA DEZENFEKSİYON UYGULAMASI

ASAT, musluklara ulaşan suyun mikrobiyolojik açıdan güvenli olmasını sağlamak için şebekeye verilmeden önce bilimsel yöntemlerle dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına uygun şekilde sürdürülen bu işlemlerde, suyun klor seviyesi dağıtım noktalarında 0,2-0,5 ppm aralığında sabit tutuluyor. Böylelikle suyun içilebilirliği korunurken, halk sağlığı açısından da güçlü bir güvenlik kalkanı oluşturuluyor.

TEMİZ SU İÇİN BİLİMSEL VE SÜREKLİ DENETİM

ASAT'ın güçlü laboratuvar altyapısı, uzman kadrosu ve gelişmiş izleme ağıyla yürütülen denetimlerde, Antalya genelinde her hafta yüzlerce numune değerlendiriliyor. TÜRKAK tarafından 42 farklı parametrede akredite edilen analizler, suyun kaynağından musluğa kadar olan tüm aşamaları kapsıyor. Kent merkezinden kırsal mahallelere, hatta en uzak köylere kadar uzanan izleme noktalarıyla ASAT, Antalya'da yaşayan her vatandaşa temiz, sağlıklı ve güvenli içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VATANDAŞ İÇİN ŞEFFAF BİLGİ PAYLAŞIMI

ASAT, sadece suyu arıtmakla kalmıyor; aynı zamanda şeffaf veri paylaşımıyla da vatandaşın güvenini pekiştiriyor. Laboratuvarlarda yapılan analiz sonuçlarının özetleri, asat.gov.tr adresinde düzenli olarak yayımlanıyor.

Vatandaşlar, kendi bölgelerine ait su verilerine kolayca ulaşarak içme suyunun kalitesi hakkında doğrudan bilgi edinebiliyor.