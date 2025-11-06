Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon Limanı ile Rusya'nın Soçi Limanı arasında yolcu seferlerinin yeniden başladığını duyurdu. SEABRIDGE adlı Ro-Ro gemisi, ilk seferini 5 Kasım'da Trabzon'dan gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Karadeniz'de ticaret ve turizmi canlandıracak yeni bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Trabzon Limanı ile Rusya'nın Soçi Limanı arasında yolcu taşımacılığı yeniden başladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından 'SEABRIDGE' isimli Ro-Ro yolcu gemisine düzenli sefer izni verildi. İlk sefer, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te Trabzon Limanı'ndan gerçekleştirildi.

473 yolcu ve 150 araç kapasitesine sahip SEABRIDGE, ilk etapta yolcu taşımacılığıyla hizmet vermeye başladı.

Bakanlık, Trabzon-Soçi hattının Karadeniz'de ticarete ve turizme yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.