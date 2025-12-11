Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalyalıları uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et Projesi altı yaşında. İlk şubesi 11 Aralık 2019'da hizmete giren Halk Et Projesi'nde 6 yılda 933 bin 375 vatandaşa 2 milyon 96 bin 864 kg et ve et ürününün satışı yapıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yerelden Kalkınma Projeleri' kapsamında, 11 Aralık 2019 yılında hayata geçirdiği Halk Et Projesi altıncı yılını doldurdu.

Halk Et Projesi ile yerel üreticiler desteklenirken Antalya halkı da uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir et ve et ürünleriyle buluşturuluyor. Halk Et, uygun fiyatı ve kaliteli et ve ürünleri ile Antalyalıların gözdesi olmayı sürdürüyor.

ALTI YILDA 2 MİLYON 96 BİN 864 KG ET SATIŞI

Kepez, Manavgat, Serik, Alanya ve Mobil Satış Tırı olmak üzere 5 satış yerinde 2025 yılı genelinde 109 bin 688 vatandaşa 292 bin 510 kg et satışı yapılırken 6 yılda ise 933 bin 375 vatandaşa 2 milyon 96 bin 864 kg et ve et ürününün satışı gerçekleştirildi.

UYGUN FİYATLI VE GÜVENİLİR

Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı ve güvenilir gıda hizmeti sunan Halk Et Kepez Mağazası'nda artık sakatat satışları da yapılıyor. Mağazada vatandaşlar, talep gören ürünler arasında yer alan ciğer, yürek, dalak ve işkembe gibi sakatat çeşitlerini de hijyenik koşullarda ve uygun fiyatlarla temin edebiliyor.

SUCUK VE ÇİĞ SÜT SATIŞI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Halk Et Mağazaları'ndan ve Halk Et Mobil Satış Mağazası'nda kırmızı etin yanı sıra sucuk ve çiğ süt satışı da gerçekleştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 Halk Et Satış Mağazası ve Mobil Satış Tırı'nda 2025 yılı içerisinde 6 ton 319 kg sucuk satışı gerçekleştirildi. Halk Et Mağazaları'nda 2025 yılı içerisinde ayrıca 22 bin 887 litre çiğ süt satışı yapıldı.

YEREL ÜRETİCİDEN ALINIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Halk Et Projesi ile Antalyalı hayvan yetiştiricilerine de destek oluyor. Halk Et Mağazaları'nda satılan et ürünlerinin elde edildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ilk elden yerel üreticilerden alınıyor. Büyükşehir Belediyesi, altı yılda 496 yerel işletmeden 6 bin 63 küçükbaş, 11 bin 635 büyükbaş olmak üzere toplamda 17 bin 698 hayvan satın aldı. ANET tarafından, veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca yerel üreticilerden alınan hayvanlar yine ANET'in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işlenerek Halk Et Satış Mağazaları'nda tüketime sunuluyor.