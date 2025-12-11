Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj imkânı sunduğu Kılavuz Kariyer Programı, 500 gencin katılımıyla başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj imkânı sunduğu Kılavuz Kariyer Programı, 500 gencin katılımıyla başladı. Başkan Büyükakın, 'Kılavuz Kariyer gençlerimizin omuzlarında yükselecek, Kocaeli gençleri ile güçlenecek' sözleri ile gençlere duyduğu güveni dile getirdi.

BAŞKAN YALNIZ BIRAKMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, 16-29 yaş aralığındaki gençlere ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj imkânı sunduğu Kılavuz Kariyer Programı'nın 2025-2026 güz dönemi açılış etkinliği Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Müdürlüğü tarafından; lise ve üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve iş arayanlar için hazırlanan Kılavuz Kariyer Programı'nın açılışına ilgi yüksek olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de gençlerin heyecanına ortak oldu. Geçtiğimiz bahar döneminde mezun olarak sertifika almaya hak kazanan 465 katılımcıya sertifikaları Başkan Büyükakın ile Rektör Cantürk tarafından takdim edildi.

GENÇLER DENEYİM KAZANACAK

Programın açılışında konuşan Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin kariyer yolculuğuna rehberlik eden, onların donanımını artıran her çalışmayı çok önemsediklerinin altını çizdi. Başkan Büyükakın şunları söyledi: 'Kılavuz Kariyer Programı birçok güçlü kurumla birlikte gençlerimize gerçek iş süreçlerinde deneyim kazandırıyor. Amacımız, bu online staj deneyimlerinin tam zamanlı istihdam fırsatlarına dönüşmesini sağlamak. Kocaeli, gençliğiyle güçleniyor. Gençlerimizle ilgili hayata geçirdiğimiz projelerin ana merkezine karar alma sürecini yerleştiriyoruz. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmaya, onlara yeni kapılar açmaya devam edeceğiz.

EN DOĞRU YATIRIM, EĞİTİM YATIRIMLARIDIR

Yarın iş hayatına atılacak öğrencilerimizin karar almalarını kolaylaştıracak, doğru düşünmelerini sağlayacak, önlerindeki engelleri kaldıracak, fırsatlarını artıracak projeler üretiyoruz. Kılavuz Kariyer Programı ile iş hayatına atılacaksınız, çalışma ortamını deneyimleme imkanı bulacaksınız. Aslında bir ülke ya da şehir için en doğru yatırım, insan kaynaklarına yapılan yatırımdır. İnsanların önündeki fırsatları olabildiğince çeşitlendirmektir. Teknoloji çok hızlı geliştiği için artık böyle bir dünyada insanlara ne öğretmeniz gerektiği konusunda uygun bir donanım hazırlamalıyız. Kılavuz Kariyer Programı'nın eksikliklerini de gençlerimiz tamamlayacak. Bu kentin, bu ülkenin gençleri sürekli iyileştiren, gözden geçiren çalışmalar yapmaya devam etmesi lazım.'

500 ÖĞRENCİYE 400 SAATLİK EĞİTİM

Kılavuz Kariyer Programı süresince mülakat yöntemiyle seçilen 500 öğrenci sosyal, dijital ve profesyonel yetkinliklerini geliştirerek ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj deneyimi elde etme şansı yakalayacak. Online staj modülünü başarıyla tamamlayan katılımcılar ilgili şirketten onaylı sertifika alarak, özgeçmişlerini güçlendirecek. Gençler bu süreçte 400 saatten fazla uygulamalı eğitim alarak farklı sektörlerde kendilerini geliştirme imkânı bulacak. Liderlikten dijital okuryazarlığa kadar geniş bir alanda verilen eğitimler, gençlerin iş dünyasına daha güçlü ve donanımlı şekilde adım atmasını sağlayacak. 3 aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler Türk Hava Yolları, NVIDIA, Enerjisa, Albaraka, Savunma Sanayi Başkanlığı, GDH Medya gibi ulusal ve uluslararası şirketlerle birlikte yürütülen online vaka çalışmalarına katılıp; pazarlama, finans, yazılım, insan kaynakları, veri analitiği ve dijital tasarım gibi farklı departmanlarda gerçek iş süreçlerini deneyimleme fırsatı yakalayacak.