Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda çiftçilere tarımsal sulama desteği alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir'in Antalya'ya kazandırdığı 26 tarımsal sulama tesisi ile 42 bin 900 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarımsal üretime katkı sunan proje ve yatırımlarına devam ediyor.

2019 ile 2025 yılları arasında kazandırılan 26 sulama tesisi ile Antalya'nın dört bir yanı modern sulama ağlarıyla örülüyor. 42 bin 900 dekar alanı suyla buluşturan tesisler ile on binlerce çiftçiye sulama desteği sağlandı.

Antalya'nın suyunu koruyarak vahşi sulama ve su kayıplarının önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada yaşanan su kayıplarını en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇİFTÇİLERİN ÜRETİM İMKANI VE ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Antalya'da kurulan modern kapalı devre sulama tesisleriyle su israfını önleyen Büyükşehir Belediyesi yerel üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesine de imkan sağladı.

Susuzluk nedeniyle arazilerinde ekim yapamayan ve susuzluğa dayanıklı arpa, buğday ve nohut gibi tahıl bitkilerini tercih eden çiftçiler, sulama tesisleriyle birlikte ekonomik değeri daha yüksek ürünleri tercih etmeye başladı.

Arazilerinde meyveciliğe, turfandacılık ve örtü altı yetiştiriciliğe geçiş yapan üreticiler gelirlerini arttıracak ürünleri yetiştirmeye başladı. Bu süreçte Büyükşehir'in iklimi uygun bölgelerde ücretsiz dağıttığı aronya ve Antep fıstığı gibi yeni türlere de çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETİME TEŞVİK EDİYOR

Ekilemeyen kurak arazileri suyla buluşturarak tarımda üretime teşviki, tersine göçü ve yerelden kalkınmayı destekleyen Büyükşehir Antalya'nın tarım ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sulama tesisi kurduğu bölgelerde sulama kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ederek çiftçilere her alanda destek oluyor.

Çiftçilerin daha verimli sulama yapabilmesi adına 2019 yılından bugüne kadar toplam 375 muhtarlık ve tarımsal sulama kooperatifine, 599 bin 109 metre sulama borusu, 316 adet sulama amaçlı vana, 7 adet motopomp, 86 adet sulama hidrantı desteği sağlandı. Bu desteklerden 12 bin 478 çiftçinin faydalandı.