Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler ve atölye çalışmaları ile miniklere haklarını öğretti.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla il genelinde kapsamlı etkinlikler düzenledi.

Emin Eller Gündüz Bakım Evleri ve Gözcüler Evi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklara hakları çeşitli atölye çalışmaları ve animasyon gösterimleriyle aktarıldı.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE ÇOCUKLARLA RENKLİ BİR ATÖLYE

Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyelerinde, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Menteşe ve Yatağan Kısa Mola Merkezlerinden yararlanan özel gereksinimli çocukların katılımıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

'Hayal Saksım Atölyesi' ve 'Haklarla Renklenen Çantalar' çalışmalarıyla çocuklar hem eğlendi hem de kendilerini özgürce ifade etti.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabul edildiği günü simgeliyor. Bu sözleşme; çocukların yaşam, eğitim, sağlık, korunma ve katılım gibi temel haklara eşit biçimde erişmesini güvence altına alıyor.

ÇOCUKLAR HAKLARINI ANLATTI: 'BÜTÜN ÇOCUKLAR DEĞERLİDİR'

Etkinlikte yer alan çocuklar da düşüncelerini paylaştı.

Hazal Güneş Uzun, 'Bütün çocuklar değerlidir. Herkesin yaşam hakkı, okula gitme, oyun hakları ve barınma hakları vardır. Çocuk Hakları Günü'nde çok güzel bir animasyon izledik ve boyama çalışması yaptık.' dedi.

İlhan Aşıkoğlu, 'Biz çocukların birçok hakkı var. Bugün burada boyama yaptık. Öğretmenlerime ve Ahmet Başkanıma bu etkinlikler için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.