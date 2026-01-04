Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün, Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini iki katına çıkaracak altyapı yatırımı tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım bedeliyle Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) kredisiyle hayata geçirilen projenin 2026 yılı Temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlarla kenti daha temiz, sağlıklı ve çevre dostu bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nde başlatılan kapasite artırımı çalışmaları devam ediyor.

YAPILAR HIZLA TAMAMLANIYOR

Lara Atıksu Arıtma Tesisi projesinde çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda kesintisiz şekilde devam ederken, son çökeltme havuzlarında yürütülen imalatlar büyük ölçüde tamamlanarak bu ünitelerde son aşamaya geçildi. Anaerobik Bio-P havuzları ile trafo-jeneratör binasında sürdürülen imalatlar da tamamlanma noktasına ulaşmış durumda. Proje kapsamında ayrıca köpük haznesi, geri dönüş ve fazla çamur pompa istasyonu ile Anaerobik Bio-P dağıtma yapılarında planlanan betonarme imalatlar eksiksiz olarak tamamlandı.

ELEKTRO-MEKANİK İMALATLAR BAŞLADI

Tesis genelinde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ön arıtma üniteleri ve son çökeltme havuzlarında elektro-mekanik imalatlara geçilerek tesisin en büyük hacimli yapısı olan havalandırma havuzlarında ise inşaat imalatlarında önemli ölçüde ilerleme sağlandı.

Ayrıca tesis bünyesindeki yapılar arasındaki bağlantı borularında yürütülen çalışmalar büyük oranda tamamlanarak proje genelinde imalatlar planlanan hedefler doğrultusunda kesintisiz şekilde devam ediyor.

ARITMA KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tesisin günlük ortalama arıtma kapasitesi 75.000 metreküpten 150.000 metreküpe, maksimum kapasitesi ise 200.000 metreküp/gün seviyesine ulaşacak. Böylece tesis, yaklaşık 1 milyon kişilik nüfusa hizmet verebilecek bir yapıya kavuşacak. Antalya'nın çevre sağlığına önemli katkı sağlayacak bu stratejik yatırım tamamlandığında, ASAT tarafından kentte sürdürülebilir atıksu yönetimi açısından büyük bir adım daha atılmış olacak.