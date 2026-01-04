Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kentte herkese ve her kesime dokunan sosyal hizmetleriyle dayanışma duygusunu güçlendirdi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla kent genelinde yürüttüğü hizmet ve projeleriyle binlerce vatandaşa ulaştı.

Büyükşehir; çocuk, genç, kadın, yaş almış ve özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla hem temel ihtiyaçlara yönelik destekler sağladı, hem de eğitim, sosyal uyum ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli projeleri hayata geçirdi.

ANNE VE BEBEKLERE YÖNELİK DESTEKLER 2025'TE DAHA DA ARTTI

2025 yılında anne ve bebeklere yönelik destekler kapsamında önemli bir dağıtım gerçekleştirildi. 'Hamile Bakım Sütü' projesi ile kentte yaşayan hamile kadınlara, gebelik süresi boyunca 45 günlük periyotlarla toplam 186 bin 984 litre süt teslim edildi. 'Yenidoğan Destek Paketi' kapsamında 0-6 aylık bebeği olan ailelere 5 bin 474 paket ulaştırılırken, düşük gelirli ve 6-12 aylık bebeği bulunan 5 bin 409 aileye 'El Bebek Gül Bebek Destek Paketi' ile katkı sağlandı.