Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek nesillerin sağlıkla yetişmesi için başlattığı Halk Mama Projesi, çocukların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. 6-24 ay aralığındaki bebeklerin sağlıklı beslenmesi amacıyla sürdürülen projede, Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 67 bin 578 ücretsiz mama dağıtıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği halk Mama Projesi, gelecek nesiller için besin kaynağı olmayı sürdürüyor. Dar gelirli vatandaşa destek olmak amacıyla projelerini yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, Antalyalı minikler için 67 bin 578 ücretsiz mama desteğinde bulundu.

EVLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Bebeklerin doğal ve sağlıklı mamaya kavuşmasını sağlayan projeden, 2025 yılında 1832 çocuk yararlandı. Ekonomik zorluk yaşayan ailelere destek olmak ve bebeklerin sağlıklı gelişimini güvenceye almak amacıyla hayata geçirilen projeden, ihtiyaç sahibi ailelerin 6-24 ay aralığındaki her bir çocuğu için aylık 6 kavanoz mama desteğinden fayda sağlayabiliyor. Hijyenik ve sağlıklı koşullarda hazırlanıp paketlenen Halk Mamalar, ücretsiz şekilde evlere kadar götürülüyor. Halk Mama Projesi'nin hayata geçirilmesinden bu yana, binlerce Antalyalı minik, on binlerce mama desteği aldı.

ONLİNE BAŞVURU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mama Projesi'ne başvurmak isteyen aileler, antalya.bel.tr adresindeki online başvuru formunu doldurarak başvuru gerçekleştirebilir.