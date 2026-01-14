Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAMEK merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle çocukları ve gençleri atölye ortamında üretimle buluşturmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK merkezlerinde düzenlenen atölye etkinliklerinde çocuklar ve gençler; mutfaktan seramiğe uzanan üretim süreçlerine katılarak eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.

MİNİK ELLER MUTFAK ATÖLYESİNDE

Arifiye SAMEK Mutfak Atölyesi, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencilerini ağırladı. Minik öğrenciler, eğitmenler eşliğinde magnolia tatlısı ve poğaça yapımı gerçekleştirdi. Önlüklerini giyen minikler, hamur yoğurup tatlılarını hazırlarken atölyede renkli ve neşeli görüntüler oluştu.

SERAMİK ATÖLYESİNDE ÜRETİME KATILDILAR

Tekeler SAMEK'te Vali Mustafa Büyük Anadolu Lisesi öğrencileri ise seramik atölyesine katıldı. Liseli gençler seramik hamuruyla şekillendirme çalışmaları yaparak kendi tercihleriyle bardak ve tabak gibi ürünler hazırladı. Eğitmenlerin yönlendirmeleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda öğrenciler, atölye ortamında seramiğin temel yapım tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi.