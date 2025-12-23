Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kayserililer Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 'Mantı Günü' etkinliğinde Türk mutfağının zenginliğine dikkat çekti ve dünyanın 30 önemli şehrinde Türk mutfağı lokantaları açılması çağrısında bulundu.

ANTALYA (İGFA) - Başkan Uysal, Kayserililer Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Muratpaşa Belediyesi etkinlik çadırında düzenlediği 'Mantı Günü'ne katıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de katıldığı etkinlikte, iki başkan katılımcılara birlikte mantı ikram etti.

Etkinlikte Türk mutfağının çeşitliliğine ve kültürel zenginliğine dikkat çeken Başkan Uysal, konuşmasında gastronominin uluslararası tanıtım açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Uysal, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından mutfak kültürlerinin bir araya getirdiği bu zenginliğin dünyaya daha güçlü anlatılması gerektiğini belirtti.

Başkan Uysal, dünyanın 30 önemli şehrinde Türk mutfağı lokantaları açılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

'Türk mutfağı, dünyanın en renkli mutfaklarından biri, belki de en renklisi. Ancak kimse dünyadaki en iyi ilk 10 mutfak arasında Türk mutfağını saymıyor. Neden? Çünkü biz kendi değerimizi yeterince anlatmıyoruz. Kıymetini bilip anlatmazsanız hiçbir şey kıymetli olmaz. Dünyanın 30 önemli şehrinde Türk mutfağı lokantaları istiyoruz. Antalya köfte-piyazı da olsun, Kayseri mantısı da, Gaziantep'in Alinazik'i de, Diyarbakır burma kadayıfı da: Bu bir memleket meselesidir.'