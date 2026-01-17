Antalya Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan evsiz vatandaşları yalnız bırakmıyor. BİMEKAN ile kapılarını evsizlere açan Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşlara sıcak bir yuva sağlıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında, soğuk havaların etkisini arttırmasıyla birlikte kent merkezinde sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara yardım eli uzatılıyor. Her yıl yüzlerce vatandaşı ağırlayan BİMEKAN Geçici Konaklama Merkezi'nde evsiz vatandaşlar bu yılda sıcak bir yuva ortamında ağırlanıyor.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesinde hizmet veren BİMEKAN'a emniyet güçleri, zabıta ekipleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla ya da bireysel olarak başvuru yapan vatandaşlar BİMEKAN'ın imkânlarından faydalanıyor. BİMEKAN'da ağırlanan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının yanı sıra sabah ve akşam yemeği, sıcak su, duş, temizlik, giyim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları da karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kuaför hizmetinden de faydalanan vatandaşların düzenli olarak saç sakal kesimleri yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol ile vatandaşların sağlık taramaları ve ilaç ihtiyaçları da karşılanıyor. BİMEKAN'da ağırlanan vatandaşların soğuk kış günlerini konforlu ve hijyenik şartlarda sıcak bir ev ortamı sunuluyor.