Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Düden Balık Çarşısı, deniz ürünlerini herkes için ulaşılabilir kılan yapısıyla Antalyalıların sofralarına sağlık ve lezzet taşımaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren tesis, uygun fiyatlı, güvenilir ve hijyenik balık tüketimi imkanı sunuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi EKDAĞ A.Ş. tarafından işleten Düden Balık Çarşısı, uygun fiyatı, kaliteli ürün ve güler yüzlü hizmetiyle vatandaşların büyük bir beğenisini topluyor. Haftanın 3 günü sabahın erken saatlerinde Antalya Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen mezatta, kalite kontrolden geçen deniz ürünleri satın alınıyor ve soğuk zincir bozulmadan tesise getiriliyor. Güvenli bir ortamda muhafaza edilen taze balıklar hem satışa hazır hale getiriliyor hem de müşterilerin damak zevkine uygun şekilde hazırlanıp servis ediliyor.

HER ÇEŞİT BALIK BULUNUYOR

Mercandan çupraya, levrekten palamuda, mezgitten hamsiye kadar birçok balık çeşidi bulunan Düden Balık Çarşısı'nda kalamar, karides, ahtapot, sarımsaklı ekmek ve tatlı çeşitleri gibi çok sayıda farklı ürün de bulunuyor. Hijyenik koşullarda pişirilen deniz ürünleri, deneyimli personel tarafından vatandaşlara servis ediliyor. Piyasa koşullarının oldukça altında sunulan fiyatlar sayesinde Antalyalılar, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli bir parçası olan balığı düzenli olarak tüketme fırsatı buluyor.

HER KESİME HİTAP EDEN LEZZET DURAĞI

Düden Balık Çarşısı, özellikle aileler, emekliler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Menüler, hem doyurucu hem de besleyici olacak şekilde hazırlanırken, her yaştan vatandaşın rahatlıkla tercih edebileceği seçenekler sunuluyor. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören tesis, özellikle hafta sonları Antalyalıların buluşma noktası oluyor. Ailece balık yemenin keyfini uygun fiyatlarla yaşamak isteyen vatandaşlar, Düden Balık Çarşısı'nda hem lezzetli hem de ekonomik bir sofra deneyimi yaşıyor.

Hafta içi günlük 400 ile 600 kişi, hafta sonu 750 ile bin kişi arasında misafir ağırlayan Düden Balık Çarşısı, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 12.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.