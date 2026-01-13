Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yoğun çalışma yapıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın yüksek kesimleri karla kaplandı. Yoğun kar yağışı sonrası görsel olarak seyri doyumsuz manzaralar oluşurken, ulaşımda yer yer aksamalar yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsal yollarda heyelanla ve karla mücadele ediyor.

AKSEKİ'DE KURTARMA ÇALIŞMASI

Kar yağışının etkili olduğu Akseki ilçesinde ise yayla yolunda kar ve buzlanmadan dolayı mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. İhbar üzerine yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Akseki Ekipleri, Alacabel Mevkii Sülek Yayla yolunda kar ve buzlanmadan dolayı mahsur kalan 4 vatandaşa ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışması yaparak aracı bulunduğu yerden kurtardı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarının mahsur kaldığı ve yardım istediklerini belirten vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi ve kurtarma ekibine teşekkür etti.

ALANYA'DA KAR VE HEYELANLA MÜCADELE

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, hafta sonu başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini hala sürdüren zorlu hava koşullarında ulaşımın aksamaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Taşatan bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanırken, Büyükşehir ekipleri gece gündüz çalışarak yolu açık tutmak için çabalıyor. Alanya Beldibi, Gündoğmuş, Köprülü ve Çaltı grup yollarında heyelan nedeniyle yollara düşen kaya ve toprak ekipler tarafından yapılan çalışma ile kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

ELMALI'DA KARLA MÜCADE ÇALIŞMASI

Elmalı'nın kırsal mahallelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Yer yer 30 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışıyor. Elmalı ilçe merkezine uzak ve kırsal bölgede yer alan Macun ve Hacıyusuflar Mahallelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yapılan çalışmalarla yollar yeniden ulaşıma açıldı.