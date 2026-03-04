Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, farklı alanlardan önemli isimleri makamında ağırlayarak şehrin gelişimi adına istişare, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyede gerçekleşen ziyaretlerde meslek kuruluşlarından sağlık camiasına, siyasi temsilcilerden askeri yetkililere kadar birçok ismi konuk etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin her alanda daha güçlü yarınlara ulaşması için ortak akıl ve istişare kültürünü önemsediklerini vurguladı.

1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Adnan Uslular ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimizin ekonomik yapısına katkı sunan tüm mali müşavirlerimizin Muhasebe Haftası'nı kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Uzm. Dr. Ali Çöl, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, sağlık alanındaki yatırımlar ve kamu hizmetlerinde koordinasyonun önemine değinerek, nazik ziyaretleri için Erşan ve Çöl'e teşekkür etti. Yeni görevine başlayan Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl'e başarı dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimizin sağlık altyapısını daha da güçlendirmek adına tüm kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve il yönetimi de Büyükkılıç'ı ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ortak paydasında buluşan her türlü yapıcı görüş ve katkının kıymetli olduğunu belirterek, nazik ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür etti.

2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay Ferit Yüksel de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç nazik ziyaretleri için teşekkür ederek Albay Yüksel'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.