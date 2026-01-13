Düzce Belediyesi, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışına karşı kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve sosyal hayatın olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, şehir merkezi başta olmak üzere birçok noktada görev yapıyor.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, hazırlanan program kapsamında gece başlayan kar yağışıyla birlikte sahaya çıktı. Ekipler, yayaların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için İstanbul Caddesi, Spor Sokak, Gaziantep Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kuyumcuzade Bulvarı, Eski Bolu Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Gazhane Caddesi ve Saatçigil Caddesi başta olmak üzere şehir merkezindeki yaya yollarında ve cami önlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Ayrıca yaya köprüleri ve üst geçitler gibi yoğun kullanılan alanlarda da temizlik çalışmaları yapılarak güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlandı.

Düzce Belediyesi yetkilileri, çalışmaların hava koşullarına bağlı olarak planlı şekilde devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak ve olası aksaklıkların önüne geçmek amacıyla hatalı ve uygunsuz araç parkından kaçınmalarını istedi.