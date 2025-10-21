İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Dilan Çakan - ADC Event organizasyonunda Moretti'ye akın etti:

Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Beysupark Yaşam Merkezi Çayyolunda bulunan Moretti'de yapılan Shopping Day'e iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Projeleriyle de dikkat çeken Dilan Çakan - ADC Event'ın ev sahipliği yapılan alışveriş şenliğinde, stantlar gün boyu alışveriş yapanlarla doldu taştı.

Dilan Çakan, 'Bugün burada İtalyan mutfağının lezzetleri eşliğinde bir alışveriş gerçekleşti' diyerek; 'Harika bir etkinlikle daha dostlarımla ve Ankara'nın en elit kişileri ile beraberiz. İtalyan mutfağının lezzetleri eşliğinde keyifli bir alışveriş turu bu kez Moretti'deydi. Yeni ürünleri ile katılan stand sahipleri olsun, alışverişe gelen İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları olsun burada çok keyifli bir gün geçirdiler. Çok yakında yine sürpriz etkinlikler ile ADC Event sizlerle olacak' şeklinde konuştu.

30'a yakın firma ve tasarımcı marka koleksiyonlarını, ürünlerini katılımcıların beğenisine sundu. Alışveriş yapanlar DJ'in performansı eşliğinde basın mensuplarına renkli görüntülerde vermeyi de ihmal etmediler. Etkinliğe katılan bir çok kadın, alışveriş esnasında İtalyan lezzetlerinden de tatmayı ihmal etmedi.